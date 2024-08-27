إصابة 2 في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالدقهلية

الدقهلية -محمد الحبشي

أصيب طفل وسيدة بحروق فى انفجار أسطوانة غاز بأحد المنازل بقرية نوب طريف مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقي مدير امن الدقهلية، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز السنبلاوين، بوقوع انفجار أسطوانة غاز بقرية نوب طريف دائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والاسعاف وقوة من ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين، إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين انفجار اسطوانة بوتاجاز بجوار ورشة الغيطانى بشقة في الطابق الثاني ووجود حالتين حروق لكلًا من "عبد الرحمن محمد رضا 3 سنوات، مقيم قرية نوب طريف السنبلاوين ومصاب بحرق من الدرجة الاولى بالراس واليدين والوجه بنسبة 60%، وحنان محمود محمد عبد الخالق 35 عامًا، مقيمة نوب طريف السنبلاوين حروق من الدرجة الثانية بالوجه والزراعيين والقدمين بنسبة 40%".

تم نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.