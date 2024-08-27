إسرائيل توافق على خطة لتنظيم زيارات اليهود إلى المسجد الأقصى

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن مكتب رئيس الوزراء ومجلس الأمن القومي وافقا على خطة وزارة التراث لتنظيم جولات لليهود في المسجد الأقصى.

وبحسب موقع الحرة، أشارت الهيئة إلى أن وزير التراث عميحاي إلياهو، من حزب العظمة اليهودية يعتزم تخصيص مبلغ مليوني شيكل (نحو 500 ألف دولار) لتعزيز الجولات المنظمة في باحات المسجد الأقصى.

من جهتها، قالت وزارة التراث الإسرائيلية إنها "تعتزم تنظيم جولات إرشادية في جبل الهيكل، تتيح لأول مرة لعشرات الآلاف من اليهود ومئات الآلاف من السياح الذين يزورون المكان سنويا، سماع معلومات عن التراث اليهودي بنسخة تاريخية دقيقة (..)".

وستجري الزيارات تحت شعار "تعزيز السيطرة على البلدة القديمة في القدس". وتبدأ الجولات في الأسابيع المقبلة بعد الأعياد اليهودية.

وبعد تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الاثنين، التي قال فيها إن الأمر لو كان منوطا به لأقام كنيسا يهوديا في الأقصى، علقت وزارة التراث بالقول إنها ستمول وتنظم زيارات لأعداد أكبر من اليهود والسياح للأقصى يستمعون فيه لما سمته الرواية التاريخية الأدق حول المكان.