إزالة 267 حالة إشغال وتعدى بالسوق السياحى بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

وجه اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بتكثيف جهود النظافة وإزالة الإشغالات فى الأسواق والشوارع الداخلية لاستعادة المظهر الحضارى والجمالى وتحقيق السيطرة والانضباط على الوجه الأكمل.

وفى هذا الإطار، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة سيد مدنى، حملة مكبرة لإزالة 267 حالة إشغال وتعدى بالسوق السياحى القديم، مع تحرير 18 محضر إشغال طريق وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة وبالتعاون مع شرطة المرافق.

وتم بالتوازى قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتهذيب وتقليم ورى الأشجار، فيما نفذت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية، بإشراف المهندس أحمد حلفاوى، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين.

وفى السياق، نفذت الوحدة المحلية لمدينة السباعية، بقيادة محمود عليان، أعمال رفع الأتربة والرمال من على جانبى الطريق الصحراوى الغربى لتوسعته وتيسير حركة مرور السيارات على الطريق بمشاركة معدات القطاع الخاص.