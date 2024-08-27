أضرار جسيمة فى 20 قرية بسبب الأمطار الغزيرة وخرق سد فى السودان

كتبت: هند المغربي

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن سد أربعات، الذي يقع على بعد حوالي 38 كيلومترا شمال غرب بورتسودان في ولاية البحر الأحمر السودانية، تعرض لأضرار جسيمة بسبب الأمطار الغزيرة.

ووفقا للمكتب، تشير التقارير الأولية إلى أن الخرق الذي وقع في السد تسبب في أضرار جسيمة في 20 قرية تقع أسفل السد، وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أنه والشركاء في المجال الإنساني والسلطات المحلية يقومون بتقييم المناطق المتضررة، وسيكون لديهم مزيد من الوضوح بشأن مدى الضرر في الأيام المقبلة.

ويعد سد أربعات منشأة حيوية في بورتسودان، حيث يعمل كمصدر أساسي للمياه العذبة للمدينة ومن المتوقع أن يكون للأضرار المبلغ عنها تأثير كبير على إمدادات المياه إلى بورتسودان، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني، وفقا لمكتب الأمم المتحدة الإنسانى.