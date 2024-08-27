أجواء حارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 إلى الأحد 01 سبتمبر 2024.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى :

- يستمر الطقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلاً .

- استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على كافة الأنحاء

- شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- رياح معتدلة تنشط أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً يوم الثلاثاء 27 أغسطس على مناطق من (حلايب - شلاتين - أبو سمبل - الوادى الجديد )، يصاحب ذلك نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.