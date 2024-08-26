اليوم السابع
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الإثنين، 26 أغسطس 2024 02:15 م
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يضم 12 خطا داخليا وخارجيا.. أهم المعلومات عن موقف العاشر الجديد.. إنفوجراف

الإثنين، 26 أغسطس 2024 12:36 م
يضم 12 خطا داخليا وخارجيا.. أهم المعلومات عن موقف العاشر الجديد.. إنفوجراف معلومات حول موقف العاشر من رمضان الجديد
إعداد سيد الخلفاوى

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شغلت هيئة الطرق والكباري موقف العاشر من رمضان وبلبيس والإسماعيلية الجديد، بالقاهرة.

يقع عند تقاطع طريق الإسماعيلية الصحراوي مع طريق بلبيس الصحراوي


سيكون بديلا للموقف العشوائي أسفل كوبري التعمير أمام محطة عدلي منصور


يضم (12) خطا داخليا وخارجيا باتجاهات مختلفة


يخدم مناطق الشروق- العبور- بدر - النهضة- العاشر من رمضان- شبين القناطر


كما يخدم مشتول السوق - هشام بركات - الهرم - المطار - الجبل الأخضر- منيا القمح


ينظم الحركة المرورية بنطاق محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة


تم ربطه بمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية لتسهيل حركة تنقل المواطنين


يقع على بعد 1 كم من الموقف العشوائي القديم أمام محطة عدلي منصور

يتسع الموقف الجديد إلى 450 مركبة ميكروباص


يتوافر به أنشطة خدمية وتجارية بمسطحات 900 متر ويضم محطة وقود


تم إنشاء منطقة انتظار للسيارات الملاكى أمام محطة عدلى منصور تقدم خدماتها مجانا
 

اهم المعلومات عن منوقف العاشر من رمضان
اهم المعلومات عن موقف العاشر من رمضان

 

معلومات عن موقف العاشر
معلومات عن موقف العاشر

 

 







موقف العاشر الجديد

موافف العاشر

موقف بلبيس

محطة عدلى منصور



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