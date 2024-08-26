نقابة الأطباء: دفعة 2006 بـ«طب بنها» تتبرع بـ3 أسرة رعاية مركزة للجامعة

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء، إن دفعة طب بنها 2006، أعلنت عن تبرعها بـ3 أسرة رعاية مركزة كاملة التجهيز بتكلفة قيمتها 500 ألف جنيه، لصالح قسم طب ورعاية الحالات الحرجة بمستشفيات بنها الجامعية.

وأشارت النقابة، إلى أن ذلك يعد دليلا على إن عطاء الأطباء لم يتوقف عند علاج المرضى بالمستشفيات، وتقديم الرعاية الصحية لهم، وأداء رسالتهم بكل إخلاص لعلاج المرضى والمصابين وتخفيف آلامهم، بل تخطى ذلك إلى المشاركة المجتمعية في دعم المستشفيات والتبرع لها بأحدث الأجهزة الطبية، التي تتكلف ملايين الجنيهات.

ولفتت إلى أنه سبق لدفعة طب بنها 2006، أن تبرعت بجهاز تنفس صناعي لصالح وحدة عناية الأطفال بمستشفى حميات بنها بقيمة 150 ألف جنيه، وبجهاز تنفس صناعي آخر بتكلفة 280 ألف جنيه لصالح وحدة رعاية الأطفال بنفس المستشفى، إضافة إلى 4 حضانات للأطفال حديثي الولادة وكبسولة لعلاج الصفراء لصالح مستشفى الأطفال التخصصي ببنها بقيمة 101 ألف جنيه.

كما تبرعت دفعة طب بنها 2006، بـ 50 ألف جنيه لمستشفى أبو الريش للأطفال، و50 ألف جنيه للمعهد القومي للأورام في إطار المساهمة المجتمعية للدفعة والمستمرة منذ تخرجها حتى الآن.

كما جرى التبرع بجهاز كي بلازما «coblator» خاص بجراحات العيوب الخلقية بالأنف والأذن والحنجرة بتكلفة 140 ألف جنيه لصالح مستشفى الأطفال التخصصي ببنها.

كما تبرعت الدفعة لأطفال أبو الريش والمعهد القومي للأورام بقيمة التبرع لمستشفيات مديرية الصحة بالقليوبية لتجهيز وحدة المياة الخاصة لأجهزة الغسيل الكلوي.

ووجهت النقابة العامة للأطباء، الشكر والتقدير لأطباء مصر العظام الذين يقدمون نموذجا فريدا فى التضحية والعطاء ويعملون فى أصعب الظروف، ويمنحون المريض وقتهم ورعايتهم، ويقدمون الإغاثة والدعم لكل من يحتاجها.