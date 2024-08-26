نائب محافظ سوهاج يتفقد المتحف القومي ويبحث سبل تسويق المناطق الأثرية

سوهاج عمرو خلف

تفقد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، اليوم، متحف سوهاج القومي، بحضور الدكتور هيثم علي مدكور وكيل كلية الآثار للدراسات العليا بجامعة سوهاج، وأشرف عكاشة مدير عام آثار سوهاج، وعلاء القاضي مدير عام متحف سوهاج، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وذلك في في إطار خطة المحافظة التي تم الإعلان عنها لوضع سوهاج على الخريطة السياحية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، وتنفيذا لتكليفات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، للجنة المشكلة لتنفيذ تلك الخطة، بالمرور على جميع المناطق الأثرية بنطاق المحافظة، وبحث سبل التسويق والترويج الجيد لها، وتنميتها وفقا لمتطلبات العمل السياحي.

وأوصت اللجنة خلال زيارتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة المرسى السياحي التابع للمتحف؛ ليكون جاهزا لاستقبال البواخر السياحية، والتنسيق مع الجهات المعنية؛ لافتتاح مقبرة الأمير "وني" حاكم أبيدوس، والتي يتم تجهيزها للافتتاح في أقرب وقت، وتضم جميع مقتنيات مقبرة الأمير التي تم إكتشافها بجبانات أبيدوس.

كما أوصت اللجنة بتطوير قاعة الاجتماعات، والتجهيز لافتتاح المكتبة الملحقة بالمتحف، وسرعة إنهاء أعمال طرح الكافيتريا الداخلية الخاصة بالمتحف؛ لتكون جاهزة لاستقبال الزوار.

وأوضح نائب المحافظ أن جولة اليوم تأتي ضمن سلسلة من الجولات التي ستقوم بها اللجنة؛ للوقوف على مستوى الأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة، والمتطلبات الخاصة بها حتى تكون جاهزة لاستقبال الأفواج السياحية.