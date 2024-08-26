نائب محافظ الإسماعيلية يناقش خطط ورؤى تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية"

الإسماعيلية -صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًّا موسعًا لاستعراض ومناقشة خطط ورؤى تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بكافة القطاعات الخدمية، بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، ومساعد مدير الأمن للأمن العام، مدير عام المكتب الفني، وكلاء وزارة ومديري عموم المديريات الخدمية والمرافق العامة، ممثلي الأوقاف والأزهر والكنيسة، مديري عموم الموارد البشرية، الشئون القانونية، المركز التكنولوجي، منسق حياة كريمة بالمحافظة، والجهات المعنية بالاجتماع.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية وتغطي جميع محافظات الجمهورية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، مشيرًا إلى وجود خطة عمل متكاملة وجدول زمني لتنفيذ المبادرة وتوحيد الجهود وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة خطط ورؤى كافة الجهات التنفيذية في المحافظة والمتمثلة في 21 جهة منها، التنمية المحلية، مديرية التضامن الاجتماعي، مديرية الشباب والرياضة، مديرية الطب البيطري، مديرية الأوقاف، هيئة قصور الثقافة، إدارة السياحة، مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، الكهرباء والطاقة المتجددة، مديرية العمل، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مديرية التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأزهر الشريف، الكنيسة المصرية، المجلس القومي للمرأة، مديرية الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، والتأمين الصحي الشامل.

كما تناول الاجتماع، عرض الخدمات المقترح تقديمها خلال المبادرة منها تفعيل السيارات المتنقلة لخدمات التوثيق التابعة للشهر العقاري، وتفعيل منافذ وشوارد ثابتة ومتحركة، وفتح منافذ في المدارس في القرى الأكثر احتياجًا لبيع كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، فضلًا عن معارض "أهلًا مدارس"، حيث أن المبادرة تضم عدة مبادرات منها، مبادرة 100 مليون شجرة، خدمتك في قريتك، خلفتك مسئوليتك، 100 يوم صحة، وجلسات استماع للمواطنين.

وأكد عصام، أن المبادرة الرئاسية "بداية" تعد انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل هدفه الأول تنمية الإنسان، ونتاجًا للعمل الجماعي المشترك من قِبَل كل وزارات وجهات الدولة المصرية وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن البرامج التنموية المستدامة تشمل كافة مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل وخدمات متكاملة بدعم من الأزهر والأوقاف والكنيسة، لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن وصولاً إلى التنمية البشرية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وشدد عصام، على كافة الأجهزة التنفيذية بتوحيد الجهود وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة وإعداد خطط عمل متكاملة بين كافة القطاعات، وفقًا لجداول زمنية محددة لتفعيل أهداف المبادرة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة لمواطني محافظة الإسماعيلية، مؤكدًا على حرصه التام على المتابعة لآليات تنفيذ تلك المبادرة لتعزيز فعاليتها كونها تشمل محاور التنمية البشرية المستدامة لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه، ثمَّن عصام كافة المبادرات الرئاسية والتي تستهدف في المقام الأول بناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.

