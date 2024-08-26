نائب محافظ الأقصر يبحث تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اجتماعا تنسيقيا موسعاً لاستعراض ومناقشة خطط ورؤى المديريات والهيئات المختلفة بالمحافظة، لتفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بحضور مديري المديريات والهيئات والمؤسسات المعنية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة.

وخلال الاجتماع مع نائب المحافظ، استعرض وكلاء وزرات وممثلي مديريات الصحة والتربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والتموين والأوقاف والزراعة، والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والسياحة والمجلس القومي للمرأة، خطط ورؤى كل مديرية وهيئة لتنفيذ المبادرة.

وأكد نائب المحافظ، الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة بمحور "التنمية البشرية"، مشيرا إلى أن ضرورة تنسيق العمل في مسار واحد بين المديريات والهيئات المختلفة وفقاً لجداول زمنية محددة وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والقدرات والموارد المتاحة وتوحيد الجهود بأسلوب تشاركي لتنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية" وتحقيق الأهداف المنشودة لها، والتي تأتي انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتحسين جودة حياة المواطنين بخدمات، وأنشطة، وبرامج متنوعة.

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد، أن الأهداف الإستراتيجية للمشروع القومي للتنمية البشرية، تتمثل في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، واستفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتطوير الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والعمل، وتشكيل أجيال بصحة رياضية تتمتع بالثقافة وتمتاز بالحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ، وتكوين جيل قادر على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ويمتلك المهارات المناسبة لاحتياجات سوق العمل، وضمان الحماية الاجتماعية وتطوير المجتمع المحلي.