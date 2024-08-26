"مياه الشرب" بسوهاج تعلن أسماء المقبولين بـ6 وظائف.. تفاصيل

سوهاج - عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أسماء المقبولين بوظائف موارد بشرية ومحاسب وأمين خزينة وكاتب ومدخل بيانات وفنى معمل وحرفى بمسابقة الشركة رقم 1 لعام 2022، وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إنه يمكن الدخول على موقع الشركة الإلكترونى https://www.scww.com.eg والبحث بالرقم القومى لمعرفة النتيجة.

وأشار اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الرقابة المتابعة والمراجعة الداخلية والتفتيش والموارد البشرية، إلى أنه سيتم استدعاء باقى التخصصات المقبولة بمسابقات الشركة تدريجياً فى ضوء الانتهاء من استلام مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة ودخولها الخدمة.

وأوضحت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية أنه جارى استلام المستندات الخاصة بالتوظيف وانهاء اجراءات التعاقد للمقبولين بالوظائف المعلن عنها.

وتؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن هذه الصفحة هى الصفحة الرسمية الوحيدة للشركة وأنه لا يوجد أى مصدر آخر للمعلومات وأنه على جميع المواطنين الحصول على المعلومات الخاصة عن جميع انشطة الشركة وخدماتها من خلال هذه الصفحة منعاً لانتشار الشائعات.