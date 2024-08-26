منطقة الإسكندرية الأزهرية تسلم شهادات حافز التميز الرياضي للطلاب المتفوقين

الإسكندرية أسماء على بدر

كرم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، بتكريم الطالب محمد كحيل محمد، والطالب أحمد وليد محمد من معهد محمد رجب الإعدادي الثانوي، والحاصلين شهادات حافز التميز الرياضي لحصولهما على المركز الثاني بمسابقه 100 × 4 تتابع على مستوى الجمهورية بواقع 10 درجات لكل منهما لتفوقهما الرياضي على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقاء فضيلة رئيس المنطقة للطلاب المتميزين رياضًا لتسليم شهادات حافز التميز الرياضي بمكتبه بديوان عام المنطقة، والذي شهد حضور الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام الوعظ، و محمد عبد الله، مدير رعاية الطلاب، ووفاء الذهبي، موجه عام التربية الرياضية.

وفي كلمته خلال اللقاء، أكد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة أهمية الرياضة في بناء شخصية الطالب، مشددًا على أنها تسهم بشكل كبير في تعزيز الانضباط الشخصي وتحقيق التوازن بين الجسم والعقل، وأشاد بجهود الطلاب المتفوقين في المجال الرياضي، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تمثل مصدر فخر واعتزاز لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

من جهته، أشار الدكتور أيمن جاويش إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن استراتيجية الأزهر الشريف لدعم النشاط الرياضي كجزء أساسي من العملية التعليمية، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل إدارة رعاية الطلاب وتوجيه التربية الرياضية في تطوير البرامج الرياضية وتشجيع الطلاب على تحقيق التفوق.