مصطفى شكشك لاعب إنبى مع عروسه فى حفل الحنة وسط الأهل والأصدقاء.. فيديو

الدقهلية شريف الديب

احتفل مصطفي شكشك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، بحفل حنته اليوم فى مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وسط حضور جماهيرى كبير وأصدقاء اللاعب وأهله.

ومن المقرر عقد حفل الزفاف للاعب يوم الثلاثاء 27/8/2024 بنادي كهرباء طلخا.

يذكر أن اللاعب مصطفى شكشك عقده مع إنبى لمدة 3 مواسم قادمة، بعدما أبدى الجهاز الفني للفريق البترولى، بقيادة سيد ياسين، قناعته بإمكانيات اللاعب وقدرته على العطاء مع الفريق في الفترة القادمة.

وأكد مسئولو النادى البترولى أغلقوا الباب أمام رحيل مصطفى شكشك بعد تجديد عقده مع الفريق البترولى ليستمر لمدة 3 مواسم في الدفاع عن ألوان فريقه في الفترة القادمة، مؤكداً أن اللاعب وعد ببذل قصارى جهده مع الفريق.