مصرع أكثر من 132 شخصا بسبب فيضانات إثر انهيار سد أربعات شرقي السودان

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت غرفة الطوارئ بالسودان، ارتفع عدد ضحايا انهيار سد أربعات، الذي يُعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب لمدينة بورتسودان شرقي السودان، إلى أكثر من 132 شخصا، محذرة من توقف إمدادات المياه.



وأوضحت اللجنة، أن 10 ولايات و50 محلية تضررت من السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد منذ أمس الأحد.



وكثفت السلطات السودانية جهود إنقاذ عشرات العالقين الذين احتموا بالجبال بعد انهيار سد أربعات الأحد.



وقال شهود عيان لـ"سودان تربيون" إن "فرق الإنقاذ عثرت على جثث 13 شخصًا وسط استمرار عمليات البحث عن عشرات المفقودين بواسطة طائرة هليكوبتر والدفاع المدني".



وحذرت الهيئة العامة للأرصاد، من هطول أمطار في ولايات البحر الأحمر، نهر النيل، الشمالية، كسلا، القضارف وشمال دافور، ويتوقّع هطول أمطار غزيرة في الهضبة الإثيوبية ومرتفعات إريتريا.



وقالت الهيئة، إن هذه الأمطار قد تؤدي إلى فيضان الوديان والخيرات والأنهار (القاش وعطبرة)، مطالبة المواطنين والسُّلطات اتّخاذ أعلى درجات الحيطة والتأهُّب.