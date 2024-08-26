محافظ دمياط يتابع موقف مشروع مجمع المعالجة والتخلص من المخلفات الصلبة

دمياط معتز الشربيني

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروع إنشاء المجمع المتكامل للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بأنواعها بفارسكور، حيث جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية والدكتور طارق عيد استشارى المشروع.

وتناول الاجتماع، استعراض موقف المشروع ومحاور الدراسات المُعدة بشأن طبيعة الموقع الخاص بالمشروع وكذلك دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم الأثر البيئى، كما بحث الدكتور أيمن الشهابى، خطة المشروع لإنشاء أول مجمع متكامل فى مصر للمعالجة وإعادة التدوير والتخلص النهائى من المخلفات الصلبة والخطرة وغير الخطرة وذلك من خلال إقامة منظومة متكاملة لمعالجة المخلفات الزراعية والصلبة والصناعية وجميع أنواع المخلفات.

وناقش "المحافظ"، خطوات التنفيذ للبنية التحتية لإنشاء مجمع للتخلص الآمن من المخلفات وكذلك موقف خطة التشغيل بأحدث النظم وذلك وفقًا لمنظومة محددة تأتى بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والبيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، وبما يتوافق مع المعايير البيئية والاقتصادية، وأيضًا المعايير المُنظمة للحفاظ على البيئة.

وفى هذا السياق ناقش الدكتور أيمن الشهابى، معوقات التنفيذ والجدول الزمنى للانتهاء من أعمال الإنشاء متضمنة أعمال رصف الطرق، حيث أشار محافظ دمياط إلى اهتمام المحافظة بهذا الملف لتحقيق الاستراتيجية المُثلى للإدارة المتكاملة للمخلفات وتعظيم الاستفادة من المنظومة الحالية وتحقيق قيمة مضافة من خلال تنفيذ المجمع على أعلى مستوى.