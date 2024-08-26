محافظ الوادى الجديد يوجه رؤساء المراكز بدعم خدمات المواطنين

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع رؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وتناول الإجتماع متابعة جهود المراكز في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، والتوسع في إتاحة منافذ متنقلة بالأحياء والقرى؛ لضبط الأسعار والتخفيف عن المواطنين، والمرور الدائم على المخابز للتأكد من مطابقة رغيف الخبز للمواصفات التموينية.

كما شدد المحافظ خلال الاجتماع على متابعة ملفات التصالح وتقنين الأراضي والقضاء على التعديات وتحصيل مستحقات الدولة، موجهًا بإنذار المتقاعسين عن سداد رسوم التصالح في مخالفات البناء وفرض غرامات تتراوح بين 10% و25% حال التأخير عن السداد يتم بعدها رفض الطلب، ومراجعة موقف الوحدات السكنية المخالفة لطبيعة النشاط المخصص، وتقنين أوضاع المحال التجارية المخالفة.

كما وجه المحافظ بالمرور على الوحدات السكنية الخاصة بالأولى بالرعاية ودراسة مدى استحقاق المستفيدين منها وسحب الوحدات الشاغرة أو المؤجرة، وتكثيف حملات الكشف عن سرقات التيار الكهربائي من الإنارة العامة بالشوارع، والقضاء على التوصيلات العشوائية، وتحصيل رسوم النظافة المقررة على المنشآت الصناعية، وإدراج المتقاعسين عن سداد أي نسبة من رسوم تقنين التعديات على أراضي وأملاك الدولة ضمن موجة الإزالات.