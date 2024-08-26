محافظ المنوفية يشارك عروسين يتيمين حفل زفافهما

المنوفية - محمد فتحى

فى لفتة إنسانية طيبة، شارك اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حفل زفاف عروسين من مؤسسة تربية البنين والبنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر بمدينة شبين الكوم، وذلك وفاءً لوعده بمشاركته إتمام عرس زواجهما وإدخال البهجة والسرور على قلبيهما، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع تلك الفئات وتلبية احتياجاتهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، محمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، محمد جمعة مدير مديرية التضامن الاجتماعى، والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف، المهندس أسامة مدكور. وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

شهد محافظ المنوفية مراسم حفل زفاف العروسين مقدماً خالص تهانيه القلبية لهم داعياً المولى عز وجل أن يتمم زواجهم على خير وأن يجعله زواجاً مباركاً، ومؤكداً دعمه الكامل والوقوف بجانبهم لتحقيق حياة أسرية كريمة وصالحة تنعم بالحياة السعيدة، هذا وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع العروسين موصياً زوجها بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها.

وقدم العروسان خالص الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية للوقوف بجانبهم وتقديراً لدعمه الكامل لهم ولما لمسوه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة فى تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم، مثمنين الدور الأبوى للمحافظ فى رعايته الشاملة لأبنائه الأيتام والتواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وشهد على عقد زواجهم بمكتبه بالديوان العام كوكيل للعروس فى أول شهر أغسطس الحالى وأهداهم مساعدات مالية دعماً لهم، وأن المحافظة ستتكفل بكافة مصاريف حفل الزفاف واستكمال باقى مستلزمات بيت الزوجية، وذلك فى إطار الشراكة الفعالة بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدنى فى تعظيم دور العمل الخيرى وتعزيز أواصر التراحم بين مختلف فئات المجتمع.