محافظ المنوفية يتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى الخطاطبة وكفر داود

المنوفية - محمد فتحى

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتفقد مشروع صرف صحي الخطاطبة وكفر داود بالسادات بطاقة استيعابية 20 ألف م3 /يوم وبتكلفة إجمالية 613مليون جنيه، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه المحاسب صفوت معوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، والمهندس شاكر محمد شاكر رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، الدكتور محمد فوزى وكيل وزارة الصحة ، الدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجى ، الدكتور سيد عبد السلام مدير التأمين الصحى ، مدير الإدارة الصحية بالسادات.

واستمع محافظ المنوفية لشرح تفصيلي من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى عن الموقف الحالى وحجم الأعمال الإنشائية للمحطة.

وأشار إلى أن المحطة تخدم 250 ألف نسمة وأن تأخر بدء عمل المحطة ناتج عن وجود بعض المعوقات بخطوط الطرد على عداية السكة الحديد وبفضل جهود ودعم محافظ المنوفية تم تذليل العقبات والإنتهاء من استكمال خط السيب النهائى المرتبط بعداية السكة الحديد ، وتم نهو الأعمال بنسبة 97%.

وأضاف أنه جارى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لبدء العمل بالتوازى في التوصيلات وفق برنامج زمنى بداية من شهر نوفمبر ، ويخدم المشروع كفر داود والخطاطبة وعمارات الإسكان الإجتماعى وكافة قرى المركز ، ومن المقرر تشغيل المحطة ودخولها الخدمة في يناير 2025، هذا وتفقد المحافظ أحواض التجفيف والتهوية ، والترسيب النهائى ، والمداخل والمصافى ، مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف الأعمال لسرعة انهاء المشروع ، مؤكدا حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمجمع التأمين الصحي بالسادات للوقوف على مدى انضباط المنظومة والتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية لمرضى التأمين ، حيث تفقد المحافظ الصيدلية وموجها بفتح منفذ إضافى لتسهيل عملية صرف الأدوية للمواطنين وتأدية الخدمة الطبية الشاملة ، كما تفقد عيادات الرمد والإسنان ومعمل كيمياء الدم ، واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير مجمع العيادات عن آلية العمل ونسب التردد وخطة توزيع الأعمال بالمجمع ، مشيرا إلى أنه يتم إعداد جدول بمواعيد العيادات ونشره بشكل يومى لتعريف المواطنين للتخفيف عليهم ، فيما التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم والإطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم والمعوقات التي تواجههم تأكيداً على حقوقهم في الحصول على خدمة طبية أفضل والارتقاء بالمنظومة الصحية.

وجه محافظ المنوفية بتزويد مقاعد انتظار واستراحات لائقة للمواطنين بالمجمع لخدمة المرضى بالمشاركة المجتمعية، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة لتقديم خدمات أفضل للمرضى للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

هذا وتفقد محافظ المنوفية أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطريق الصحراوى الخطاطبة بطول 21كم ، بداية من الطريق الصحراوى وصولا لمنطقة اليافطة بالخطاطبة بتوسعة الطريق من عرض 8 م إلى 16 م، تنفيذ الهيئة الهندسية ، بهدف تحقيق السيولة المرورية وخدمة القادمين من الطريق الصحراوى إلى منطقة خطاطبة المحطة والبلد وقرى المركز ، ووجه المحافظ بضرورة المتابعة الدورية وتذليل العقبات لكافة المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها، خاصة خطة التطوير ورفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.