محافظ القاهرة يوجه بتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء

كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة المركز التكنولوجي بحى النزهة لمتابعة الخدمات والتيسيرات التى يقدمها المركز للمواطنين من بينها استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.

ووجه محافظ القاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

كما وجه محافظ القاهرة بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ، ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء ، مع نشر اللوحات الارشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية .

كما تابع محافظ القاهرة خلال زيارته للمركز اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن المصرية التى أصدرتها د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية قرارًا بها لتصبح 8 اجراءات بدلا من 15 خطوة مما يسهل على المواطنين، ويؤدى إلي اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل علي تخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل الاجراءات الخاصة باستخراج رخصة البناء بما يساهم فى تشجيع حركة العمران والبناء والتشييد علي أرض المحافظات ، وزيادة نسب مساهمة القطاع الخاص فى إتاحة المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة المعروضة للمواطنين بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل للعاملين بمجالات العمران والبناء بالمحافظات وذلك في إطار حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي علي تشجيع شركات القطاع الخاص علي زيادة مجالات عملها في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة .

ويتم استخراج الرخصة من الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية بالمحافظات دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ودون الحاجة إلي عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية وأيضاً ستقوم الجهة باتاحة الرفع المساحى للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص .

وينعكس هذا الأمر على الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص لتصبح ٢٦ يوم عمل فى الحالات التى لايلزم فيها تقديم وثيقة تأمين تزاد إلي ٤٠ يوماً فى الحالات التى يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين .

والاجراءات المطلوبة لاستخراج رخصة البناء :

أولاً : إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية :

-الاجراء الأول .. الطلب المقدم من المواطن إلي المركز التكنولوجي وتم الاكتفاء بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع مع الطلب ، وتم الاستغناء عن مطالبة المواطن بتقديم عقد ملكية مشهر وجدول إحداثيات الموقع.

-الاجراء الثاني .. اعداد الرفع المساحي بعد سداد المواطن لرسوم الرفع المساحي وذلك عن طريق أحد الجهات المساحية ( ادارة المساحة العسكرية - مديرية المساحة -مركز شبكات الموافق بالمحافظة - وحدة المتغيرات المكانية ) واجمالي المدة اللازمة لانهاء الرفع المساحي هي ١٥ يوماً .

-الاجراء الثالث .. إصدار بيان صلاحية الموقع عن طريق الجهة الإدارية المختصة بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعماري واعتماد البيان وتسليمه للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي وذلك خلال ٥ أيام .

-ويصبح إجمالي المدة اللازمة لانهاء اجراءات اصدار بيان صلاحية الموقع هي ٢٠ يوماً.

ثانيا : اجراءات استخراج تراخيص البناء:

-الاجراء الاول .. تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمي له ، وتقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقاً للكودات والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومعتمده من المهندس ، وتقديم المستند الدال علي الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين في الحالات التي تخضع لوثيقة التأمين ، مع العلم بانه تم تحديد مدة ١٤ يوماً كحد أقصي لاصدار وثيقة التأمين من المجمعة العشرية للتأمين .

-الاجراء الثاني : مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والطابع المعماري وذلك خلال ١٤ يوماً .

-الاجراء الثالث .. قيام المواطن بالتعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي مع توقيع المهندس والمقاول علي الإقرارات الخاصة بالترخيص .

-الاجراء الرابع : مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لاصدار الترخيص ، ويسلم محضر اللجنة بقائمة الرسوم للمركز التكنولوجي وذلك خلال ١٠ أيام .

-الاجراء الخامس : قيام المواطن بسداد الرسوم والمبالغ المستحقة واصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة وممهور بخاتم الجهة الإدارية وذلك خلال يومان من تاريخ سداد الرسوم .

-وبذلك تكون إجمالي المدة اللازمة لانهاء اجراءات اصدار تراخيص البناء هي ٢٦ يوماً في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين و٤٠ يوماً في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين .

كما تفقد د إبراهيم صابر محافظ القاهرة خلال زيارته للمركز سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة بالحى والتى تقدم خدمات المراكز التكنولوجية بالأحياء منها الاطلاع على التراخيص السابقة ، وموقف الرخصة ، والاستعلام عن المستندات ورسوم وإجراءات الخدمات المقدمة ، وطلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة ، طلب معاينة ، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه ، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى ، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم ، طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل ، طلب قيد اتحاد شاغلين ، صورة طبق الأصل من قرار هدم ، طلب تجديد رخصة مصعد ، طلب رخصة تشغيل مصعد ، طلب تصالح على مخالفة، طلب شهادة بيانات منشأة وغيرها من الخدمات التي يستطيع المواطن الحصول عليها دون الذهاب إلى الحى ، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن مدى قانونية تراخيص الوحدات السكنية بالحى قبل التقدم لشراءها ، كما سيتم اعطاء المواطن إفادة بذلك لبيان ما عليها من مخالفات .

