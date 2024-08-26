محافظ الغربية يكرم الطالب أحمد عز لتحديه ظروفه الصحية وتفوقه بالثانوية العامة

الغربية محمد طارق

حرص اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على تكريم الطالب أحمد عز الدين مسعد عبد اللطيف أبو العلا، أحد أبناء العاملين بديوان عام المحافظة، لتحديه ظروفه الصحية وتفوقه في الثانوية العامة، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم وتشجيع ورعاية العاملين وأسرهم ومشاركتهم بمختلف المناسبات وعلى كافة المستويات تقديراً لجهودهم، وتشجيعا لهم.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة باستقبال الطالب وتكريمه كتحفيز له علي المضي قدما في إنجازاته، مؤكدا أن محافظة الغربية أنجبت عباقرة وعمالقة من المبدعين والرياضيين، الذين تجاوزوا إعاقاتهم وآلامهم فكان لهم شأن كبير في مجالاتهم، مشيدا بالطالب النابغ وما حققه من تفوق في الثانوية العامة متحديا ظروفه الصحية، مؤكدا تقديره لدور الأسرة في دعم احمد موجها الشكر والامتنان للأسرة التي قدمت له كل الدعم والرعاية حتى يصل لهذه المكانة.

وأعرب الطالب عن سعادته بلقائه مع المحافظ و تكريمه له مؤكدا انه يعتبر هذا التكريم دافعا له لمزيد من التقدم و حافزا للوصول لحلمه.