محافظ الدقهلية: مهلة 15 يوما للمصانع المخالفة للاشتراطات البيئية والصحية فى جمصة

الدقهلية شريف الديب

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، الدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب بوزارة الإسكان، وممثلي وزارة البيئة والبترول لاستلام الموقع المقترح لإنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بجمصة، ومعاينة المصانع التي تتسبب في صدور روائح كريهة وانبعاثات والتي تؤثر علي مدن المنصورة الجديدة وجمصة، لمراجعة وحدات المعالجة الخاصة بالصرف الصناعي، وأخذ عينات لتحليلها لإلزامهم بتطبيق الاشتراطات البيئية والصحية، في حالة وجود مخالفات بيئية، حيث قاموا بمعاينة الأرض المقترحة لإنشاء محطة المعالجة واستلامها، كما قاموا بجولة تفقدية علي عدد من المصانع التي سبق رصدها والمتسببة في الانبعاثات والروائح الكريهة .

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور جمال فتحي مستشار وزير البترول للسلامة والبيئة، والدكتور طارق المتولي والدكتور علاء رشاد من إدارة الجودة بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب، والمهندس محمد الغمراوي رئيس جهاز المنصورة الجديدة، والدكتور عيد الراجحي مسئول الملف الصناعي بوزارة البيئة، والدكتورة عبير منير مديرة التفتيش البيئي بالإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا التابع لوزارة البيئة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والدكتور مصطفي عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، والدكتور عماد النجار مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والدكتور أحمد حماد معاون رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة .



وأكد " المحافظ " أن الرئيس السيسي هو الداعم الأول للصناعة في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية وحل مشاكل المستثمرين، من خلال إطلاقه مبادرة ابدأ لدعم المصنعين وحل مشاكلهم ودعمهم .



وأشار اللواء مرزوق، إلي أن الصناعة ودعم المستثمرين هما الهدف الأساسي والاستراتيجي للدولة المصرية خلال الفترة الحالية والقادمة، لأن الصناعة هي السبيل الوحيد للنهوض بالاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة معدل الإنتاج.



وصرح المحافظ بأن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بإنشاء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصناعي والصحي بالمنطقة الصناعية بجمصه لوضع حل جذري ونهائي لمشكلة الصرف الصناعي وما يصدر عنها من ملوثات بيئية، مشيراً إلي أن رئيس الوزراء كلف وزارة الإسكان بسرعة استلام الأرض والبدء في أعمال تنفيذ المحطة .



كما أكد اللواء مرزوق أننا نعمل بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية لحل كافة مشاكل المصانع مع مراعاة الالتزام بتطبيق الاشتراطات البيئية للحفاظ علي صحة المواطنين والمناخ ومنع ظاهرة الاحتباس الحراري ، مشيراً إلي ضرورة التزام أصحاب المصانع بالاشتراطات البيئية التي وضعتها وزارة البيئة.



وقال المحافظ أتينا جميعا إلي هنا من مختلف أجهزة الدولة لوضع حلول سريعة وجذرية لكافة المصانع التي يصدر عنها روائح كريهة وانبعاثات نتيجة للصرف السلبي علي مصرف الجهاد الزراعي دون معالجة دقيقة للصرف الصناعي مما يؤدي إلي تلوث مياه المصرف وصدور روائح كريهة وانبعاثات.



وقرر اللواء مرزوق إنشاء مكتب دائم لممثلي وزارة البيئة بمقر الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية لمتابعة التزام المصانع بالاشتراطات البيئية والصحية المطلوبة وتواجد أحد المختصين من وزارة البيئة يوم واحد علي الاقل من كل أسبوع لمباشرة عمله .



وأعطي المحافظ مهلة 15 يوما لكافة المصانع غير الملتزمة بتطبيق الاشتراطات البيئية والصحية بشكل صحيح بسرعة توفيق أوضاعها من خلال اتباع الاشتراطات البيئية التي ستحددها وزارة البيئة.



ووجه اللواء مرزوق بسرعة انتهاء أصحاب المصانع التي يصدر عنها انبعاثات وروائح كريهة بتطبيق الاشتراطات البيئية الصادرة عن وزارة البيئة، وكلف رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بمتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن وزارة البيئة.



ووجه المحافظ لوكيل وزارة الري بالدقهلية ورئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة الغلق الفوري لكافة الفتحات المخالفة للمصانع المطلة علي مصرف الجهاد والتي تقوم من خلالها بالصرف السلبي علي المصرف دون معالجة، وسرعة وضع حلول بديلة لمعالجة مياه الصرف الصناعي لحين الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة .