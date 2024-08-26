طالبات جامعة دمنهور يحصدن المركز الثالث في الدوري الثقافي المعلوماتي

الطالبات يشاركن في فعاليات اللقاء الثقافي الشاطئي الأول لفتيات الجامعات والمعاهد المصرية



شاركت طالبات جامعة دمنهور من مختلف الكليات في فعاليات "اللقاء الثقافي الشاطئي الأول لفتيات الجامعات والمعاهد المصرية"، في الفترة من 21 حتى 25 أغسطس الجارى، بمقر مصيف وزارة التعليم العالي ببلطيم، تحت رعاية الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والأستاذ الدكتور /ماجد شعلة - القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ضمت فعاليات اللقاء العديد من الأنشطة في مختلف المجالات منها صحف الحائط، والقرآن الكريم كاملا، والإنشاد والترانيم، والدوري الثقافي المعلوماتي والإلقاء، وتمكنت طالبات جامعة دمنهور من حصد المركز الثالث على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية في الدوري الثقافي المعلوماتي.

من جانبه هنأ الأستاذ الدكتور ماجد شعلة الطالبات المشاركات، لافتا إلى أهمية هذا اللقاء في صقل مواهب الطالبات واكتشاف قدراتهم الإبداعية، وتعزيز روح المنافسة الشريفة بينهم، وحثهم على تطوير مهاراتهم وإثراء معارفهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.

وأكد "شعلة" حرص جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور / إلهامي ترابيس على مشاركة الطلاب في الأنشطة والفعاليات المختلفة ودمج الجوانب العلمية والثقافية في تعليم الطلاب، وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل القادرين على مواجهة التحديات المختلفة، موضحا أن رؤية ورسالة إدارة النشاط الثقافي تتمثل في تلبية الاحتياجات الثقافية للمجتمع على مستوى الجمهورية، وإشباع رغبات الطلاب من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة.