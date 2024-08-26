ضبط 455 مخالفة تموينية متنوعة فى الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية عن القيام بحملات متنوعة من المديرية: (الرقابة التموينية - البيوع التجارية - الرقابة التجارية)، والإدارات التابعة لها بنطاق المحافظة.

وأفاد بأنه بناء على التقرير المعروض عليه من المنسق الإعلامي للمديرية الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام بتحرير المخالفات التالية:

- في مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 324 مخالفة كالآتي: (محضر عدم وجود ماكينة صرف الخبز، محضر تجميع بطاقات بعدد 115 بطاقة، محضر عدم وجود ميزان، محضر غلق بدون أذن، محضر توقف الانتاج، 2 محضر تجميع دقيق بقيمة 17 شيكارة، 2 محضر إثبات مبيعات وهمية بقيمة 16655 رغيفا، 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، 10 محاضر عدم إعطاء بون صرف، 9 محاضر عدم وجود قائمة بيانات، 17 محضر عدم وجود سجل تفتيش، 31 محضر تصرف في دقيق بقيمة 142 شيكارة، و 99 محضر عدم مطابقة للمواصفات، و 146 محضر نقص وزن ما بين (7 - 25) جم.

- في مجال الرقابة على مستودعات الدقيق تم تحرير مخالفة بمحضر نقص وزن للدقيق الوارد من المستودع.

- في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 121 مخالفة كالآتي: (محضر عدم إصدار فواتير، محضر غش تجارى، محضر عدم تدوين أسعار على السلع الغذائية، محضر تبديد حرز بقيمة 1 طن دهون، 2 محضر سلع بدون فواتير، 4 محاضر عمل أوكازيون بدون تصريح، 5 محاضر ذبح خارج السلخانة، 10 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي "سجائر"، 29 محضر عدم وجود شهادة صحية، 67 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

وتم ضبط 20 جردل مخلل، 100 كجم قطع دجاج، 500 قطعة حلوى، 1.5 طن دقيق، 1.2 طن علف، 165 كجم لحم بلدي.

- في مجال الرقابة على مشروع جمعيتي، والتجار التمونيين تم تحرير 3 مخالفات كالآتي: (2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية "تاجر تمويني"، ومحضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 1763 جنيها "تاجر تمويني".

- في مجال الرقابة على محطات الوقود، والمواد البترولية تم تحرير 6 مخالفات كالآتي: (3 محاضر استخدام اسطوانة غاز منزلي في غير الغرض منها، وتم ضبط 77 أسطوانة غاز، و 3 محاضر تجميع سلع مدعمة: "مواد بترولية - أسطوانات غاز"، وتم ضبط 350 لتر سولار.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وعلى تعليمات علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، وبمتابعة كلاً من محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة الداخلية.



