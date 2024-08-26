اليوم السابع
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الإثنين، 26 أغسطس 2024 01:10 م
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ضبط 33 طن جبن ولانشون وحلاوة طحينية مجهولة المصدر فى الإسماعيلية

الإثنين، 26 أغسطس 2024 11:59 ص
ضبط 33 طن جبن ولانشون وحلاوة طحينية مجهولة المصدر فى الإسماعيلية المضبوطات
الإسماعيلية - صبرى غانم

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وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لمديرية التموين والتجارة الداخلية، بضرورة المتابعة المستمرة للمخابز، للتأكد من جودة رغيف الخبز وحصول مواطني الإسماعيلية على نصيبهم من الدعم الذي تقدمه الدولة، بجانب مراقبة ومتابعة الأسواق والمحال التجارية والمخازن، لتقديم منتج آمن للمستهلك وبجودة متميزة وبسعر مناسب.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، بتنفيذ حملة مكبرة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والمخازن والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

وأشارت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنه تم تنفيذ حملة تموينية بالتعاون مع رئيس مباحث التموين، أسفرت عن ضبط كمية تقدر بـ 31 طن جبنة بيضاء، وطن واحد لانشون، و855 كيلوجرام حلاوة طحينية، بأحد المخازن بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، يدار بدون ترخيص، وفي حيازته سلع غذائية بدون فواتير تفيد مصدرها.

وتم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ كافه الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.







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