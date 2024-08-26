صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى ضرورة صون استقرار لبنان وسيادته

الكويت (أ ش أ)

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الوضع الإقليمى الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولى وجميع الأطراف الفاعلة، لبذل كافة المساعى وتكثيف الضغوط لنزع فتيل التوتر، ووقف حالة التصعيد التى تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل، محذرا فى هذا الصدد من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان، ومؤكداً ضرورة صون استقرار لبنان وسيادته.

وأكدت صحيفة "الأنباء"، بعنوان "السيسي لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية : الوضع الإقليمي يتطلب تكثيف الضغوط لنزع فتيل التوتر"، أنه خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له، ركز اللقاء على التطورات الجارية في الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة التجاوب مع الجهود المشتركة المصرية - الأمريكية - القطرية، الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف الحرب بقطاع غزة بشكل فوري، وتبادل الأسرى والمحتجزين، بما يسمح بتعزيز مسار التهدئة والاستقرار بالمنطقة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الراي" تحت عنوان "السيسي يحذر من «مخاطر» فتح جبهة جديدة في لبنان"، أن الرئيس السيسي أشار، خلال اللقاء، إلى صعوبة الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، وما تفرضه من ضرورة وقف الحرب فورا، لإيصال ما تحتاج إليه غزة من كميات هائلة من المساعدات الإغاثية والصحية، كما أكد ضرورة تضافر الجهود الدولية نحو إطلاق مسار سياسي شامل، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين، كأساس للاستقرار الإقليمي المستدام.

وأوضحت صحيفة "الوطن"، بعنوان "السيسي: نحذر من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان"، أن الرئيس السيسي أكد أن الوضع الإقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة من أجل تكثيف الضغوط لنزع فتيل التوتر وإيقاف حالة التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل.