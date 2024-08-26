صحة كفر الشيخ: فحص وعلاج 133 ألفا و260 حالة أمراض متوطنة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، استمرار إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة في أعمال المسح الميداني لنسبة 10% من سكان ريف محافظة كفر الشيخ، ضمن الحملة القومية التي بدأت في 1 يوليو الماضي وتستمر حتى 30 سبتمبر 2024.

وأضاف وكيل مديرية الصحة، أنه تم فحص 131 ألف مواطن بمحافظة كفر الشيخ، وعلاج 350 حالة بلهارسيا، وعدد 2230 حالة طفيليات معوية، وعدد 16 حالة فاشيولا، لافتاً إلى أنّ إجمالي المستهدف يصل إلى عدد 185 ألف مواطن.

وأوضح أبو السعد، أنّه تم فحص المجاري المائية المحيطة بالحالات الإيجابية، والقيام بأعمال التقصي لرصد المجرى المائي الملامس لحالات البلهارسيا والفاشيولا لفحصها وعلاجها وذلك بالعلاج الميكانيكي والكيميائي بناءً على وجود مزارع سمكية، مشيراً إلى أنّ القيادة السياسية قد أولت اهتماماً كبيراً للقضاء على البلهارسيا بتقديم خدمات الفحص والعلاج المجاني لجميع الأعمار خلال فترة المسح الميداني والتي تستمر حتى 30 سبتمبر 2024.