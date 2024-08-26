اليوم السابع
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الإثنين، 26 أغسطس 2024 03:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سفير فلسطين فى روسيا: طلبنا من موسكو ترتيب زيارة محمود عباس لقطاع غزة

الإثنين، 26 أغسطس 2024 03:27 م
سفير فلسطين فى روسيا: طلبنا من موسكو ترتيب زيارة محمود عباس لقطاع غزة الرئيس الفلسطينى محمود عباس
موسكو(أ ش أ)

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طلبت السلطات الفلسطينية من روسيا العمل على ترتيب زيارة الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى قطاع غزة.

وقال السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل - في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، "إن فلسطين طلبت من روسيا المساعدة في ترتيب زيارة الرئيس محمود عباس إلى غزة"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضح نوفل أن "قرار الرئيس الفلسطيني بشأن الذهاب إلى قطاع غزة هو محاولة لبذل جهود جادة من أجل وقف إطلاق النار في القطاع، لقد طلبنا من جميع الدول الشقيقة والصديقة تقديم الدعم في هذه القضية، وطلبنا من روسيا أيضًا".

 







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