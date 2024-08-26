زيارات تفقدية لدور رعاية الأطفال فاقدى الرعاية الأسرية بتضامن الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

قامت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، بزيارة لمؤسسة تربية البنين بالمنصورة، ودار الأمل للبنات بميت غمر برفقة فريق عمل المديرية برئاسة محمد عز الدين عمر، وكيل المديرية، وفريق التدخل السريع، والضبطية القضائية، ووجه وكيل المديرية بسرعة تلافي ملاحظات فريق التدخل السريع والضبطية القضائية خلال الزيارة، مشددا على أنه لا تهاون مع مقصر في أي مكان، وكلف فريق التدخل السريع، والضبطية القضائية بالمتابعة الدورية للتأكد من تلافي الملاحظات، والمتابعة المستمرة للدور.

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ خطة المرور على كافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى المديرية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الإجتماعي.



