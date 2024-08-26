اليوم السابع
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رئيس مجلس الدولة يزور رئيس النيابة الإدارية لتعزيز التعاون بالمجالات القضائية

الإثنين، 26 أغسطس 2024 05:02 م
رئيس مجلس الدولة يزور رئيس النيابة الإدارية لتعزيز التعاون بالمجالات القضائية مجلس الدوله، ارشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى - كريم صبحى

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 زار المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة والمستشارين أعضاء المجلس الخاص والأمين العام بزيارة المستشار عبد الراضي أحمد صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك بمقر هيئة النيابة الإدارية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون القضائي بين مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، بما يكفل التكامل داخل المنظومة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة لكافة المتقاضين أمام القضاء المصري.

وأعرب المستشار رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من جانب المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتمنياته له بدوام الازدهار والتوفيق.

 







مجلس الدولة

النيابة الإدارية

تعاون قضائي

منظومة العدالة




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