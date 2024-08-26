حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج لـ1232 وتقديم 2500 خدمة طبية مجانا

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، انتظام العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعدته "د. سماح أحمد جاد وكيل وزارة الصحة" بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية"على مدار يومي"السبت والأحد الماضيين "بقرية البكرية مركز ببا - ،مكونة من8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة،الأطفال ،الجراحة ،النساء، الجلدية،تنظيم الأسرة ،الأسنان ) وضمن إجراءات وقائية مشددة، تم الكشف على 1232 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان ،معمل دم 47،معمل طفيليات 34 ،حالات الأشعة العادية 7،استصدار 2 قرار للعلاج على نفقة دولة،تحويل حالة للمستشفى لاستكمال العلاج،موجات فوق صوتية 75 حالة

كما شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد،متابعة الحمل، تنظيم الأسرة ، سرطان الثدى ، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 250 وبلغ مجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 2511 خدمة.

تجدر الإشارة إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة،ويتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.