جولة لمحافظ الأقصر لمتابعة أعمال مشروع الصرف الصحى بالنمسا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، أعمال مشروع الصرف الصحي بالنمسا بتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الأولى، وذلك فى ضوء إستكمال جولته لتفقد أعمال مشروعات الصرف الصحي بمركز ومدينة إسنا.

وخلال الجولة، أوضحت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن مشروع الصرف الصحي لقرية النمسا يتضمن عدد 3 محطات رفع وهى ( النمسا الوسيطة - النمسا الرئيسية - النمسا الفرعية )، بتكلفة تقديرية 300 مليون جنيهاً، وتشمل الأعمال تنفيذ شبكات الانحدار بطول 8.66 كم النمسا الرئيسية، وبطول 12.5 كم للنمسا الفرعية، وخط الطرد بطول 4.5 كم للنمسا الرئيسية، و800 م للنمسا الفرعية، و7.2 كم للمحطة الوسيطة، ويخدم المشروع 50 ألف نسمة سكان النمسا وتوابعها.

وأضافت رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن طاقة المحطة الوسيطة 300 ل/ث قدره الطلمبة الواحدة 150 ل/ث ، وبلغت نسبة التنفيذ لشبكات الانحدار 96%، وخطوط الطرد 90%، ومحطات الرفع 95% للأعمال المدنية وجاري استكمال توريد وتركيب المهمات الكهروميكانيكية، والمشروع تنفيذ شركة المقاولون العرب .

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر على ضرورة تنفيذ كافة أعمال مشروع الصرف الصحي بالنمسا بالتوازى لعدم تعطل الأعمال وسرعة التشغيل الفعلى، مطمئناً المواطنين أنه سيتم الإعلان قريبا عن موعد التشغيل الفعلي لكافة مشروعات الصرف الصحي على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حيث رافقه فى جولته كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والعميد عمر حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ الجهاز التنفيذي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.



جولة لمتابعة أعمال مشروع الصرف الصحي بالنمسا



متابعة المحافظ لأعمال مشروع الصرف الصحي بالنمسا



جولة لمحافظ الأقصر لمتابعة أعمال مشروع الصرف بالنمسا