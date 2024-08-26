جهود مكثفة للانتهاء من مشروعات مبادرة حياة كريمة بالبحيرة.. التفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهم المبادرات التنموية لرفع مستوى معيشة الريف المصرى، وشهدت محافظة البحيرة جهودا متواصلة للانتهاء من كافة مشروعات المبادرة الرئاسية بالقرى والنجوع المختلفة.

ويبلغ عدد المشروعات الجارى تنفيذها بمبادرة "حياة كريمة" بمراكز محافظة البحيرة المختلفة 8344 مشروعا فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه.

وتضم مبادرة حياة كريمة بالبحيرة خلال المرحلة الأولى 6 مراكز هى "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادى النطرون"، بإجمالى 43 قرية رئيسية و 238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابعا إلى جانب إدراج مركزى الدلنجات وإيتاى البارود ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية وذلك لخدمة مليون مواطن بمحافظة البحيرة.

ولم تقتصر مبادرة حياة كريمة على المشروعات التنموية طويلة الأجل، بل تعدى ذلك إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والطبية لإهالى القرى الأكثر احتياجا.

وقامت الأجهزة الحكومية بإطلاق قوافل طبية مكثفة بكافة قرى مبادرة حياة كريمة، وذلك للكشف على المواطنين وتقديم الأدوية والفحوصات الطبية بالمجان وذلك لرفع الأعباء عن كلها المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.

كما قامت محافظة البحيرة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى بتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى مبادرة "حياة كريمة وذلك دعما لهم وتلبية لاحتياجاتهم العاجلة .