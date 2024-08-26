تعليم الوادى الجديد يواصل خطة العمل ببرنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة لقرى الأربعين

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، على مواصلة تنفيذ برامج علاجية لتحسين ورفع مهارة القراءة والكتابة لطلاب مدارس قرى الأربعين التابعة لإدارة باريس التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتكثيف البرامج العلاجية للطلاب وخاصة ضعاف القراءة والكتابة بمرحلة التعليم الأساسى ومتابعة حنان مجدى نائب المحافظ.

وأوضح مدير تعليم المحافظة أن البرنامج يهدف إلى تقوية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب ، مع تنفيذ تقييمات دائمة للوقوف على مدى تحسن مستوى التلاميذ، ورصد النتائج بصفة دائمة، بالإستعانة بفريق الدعم الفنى ذوى الخبرات.

وفى سياق متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن تنظيم برنامج تدريبى لمعلمي الدراسات الاجتماعية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بإدارة باريس التعليمية، ضمن الإستعداد والجاهزية لانطلاق العام الدراسى الجديد 2024-2025م .

وتضمنت محاور البرنامج تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن تداول واستخدام الخرائط الخاصة لجغرافية جمهورية مصر العربية و تحضير الدروس و الوسائل التعليمية المناسبة والاستراتيجيات والمفاهيم والقيم والقضايا المتضمنة وأنواع وكيفية صياغة الاسئلة.