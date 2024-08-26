الكرة لعبتها.. حكاية الطفلة أمانى عبد القادر بنت الشرقية حريفة خط الدفاع

الشرقية - إيمان مهنى

في مركز شباب بني صالح، التابع لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، تظهر موهبة رياضية فريدة تتمثل في الطفلة أماني عبدالقادر، التي تبلغ من العمر 12 عامًا، رغم صغر سنها، أثبتت أماني أنها لاعبة كرة قدم بالفطرة، حيث تتقن اللعب في خط الدفاع بمهارة عالية، مستخدمة المراوغة والثقة كأدواتها الأساسية، مستلهمة إبداعها من نجوم عالميين مثل محمد صلاح وكريستيانو رونالدو.

ورغم قلة الإمكانيات في مركز شباب بني صالح، إلا أن أماني، الطالبة في الصف الأول الإعدادي، وجدت الدعم اللازم لتطوير موهبتها، بدأت رحلتها في عالم كرة القدم منذ أن كانت في الصف الأول الابتدائي، ورغم اعتراض والدتها في البداية على ممارسة هذه الرياضة، إلا أن دعم والدها وإصرار أماني كانا كافيين لإقناع الأسرة بالانضمام إلى فريق المركز.

وتعبر أماني عن حبها الشديد لكرة القدم، التي تمارسها باستمرار، وقد تطورت مهاراتها بشكل لافت، حيث تلعب دور المدافع باقتدار، متفوقة في التناغم مع زميلتها في الفريق ملك مصطفى محيي، التي تلعب في خط الهجوم، يتفاهم الاثنان بنظرات بسيطة داخل الملعب، مما يجعلهما يسيطران على المباريات ويحققان الانتصارات.

وتؤكد أماني أن الثقة بالنفس هي أحد أهم مقومات النجاح في عالم كرة القدم، خاصةً للاعبين الذين يشغلون مراكز الدفاع، وتتابع مباريات الدوري الأوروبي بانتظام، معجبة بنجوم مثل محمد صلاح وكريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى لاعب الأهلي إمام عاشور، الذين يعتبرون قدوتها في مسيرتها الرياضية.

ومؤخرًا، تلقت أماني عرضًا من إحدى الأكاديميات المتخصصة في تسويق ورعاية اللاعبين الموهوبين، والتي ستتبنى موهبتها وتبدأ معها معسكرًا تدريبيًا، استعدادًا للانضمام إلى أحد أندية الدرجة الأولى.

من جهته، أكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، حرص الوزارة على دعم المواهب الشابة ورعايتها، كما أشار إلى برنامج "ألف حلم" الذي يسعى لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية، وأضاف أن مركز شباب بني صالح سيتم تطويره قريبًا ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، بهدف توفير ملعب مناسب لتدريبات اللاعبين الناشئين.















