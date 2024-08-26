التحالف الوطنى يوزع وجبات على المسنين بالبحيرة وينظم رحلات للشواطئ.. صور

البحيرة - ناصر جودة

واصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي فاعلياته المختلفة من خلال مبادرة إيد واحدة بمحافظة البحيرة لدعم الفئات الأكثر إحتياجا بالمناطق المختلفة.

وتضمنت فاعليات مبادرة ايد واحده التى يتم تنفيذها عن طريق مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، توزيع أكثر من 2500 وجبة ساخنة على دور الأيتام والمسنين والرعاية الاجتماعية بمدينة دمنهور، وكذلك تقديم كراتين المواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية.

كما تضمنت المبادرة تنظيم رحلة ترفيهية لشواطئ الإسكندرية وحفلات فنية للترويح عن الأيتام والمسنين داخل أماكن إقامتهم وسط تفاعل كبير من الرواد.

وقالت النائبه البرلمانية الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن هذه المبادرة تاتى ضمن خطة التحالف الوطني لدعم كافة الأسر الاكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت أنه تم زيارة دور الأيتام والمسنين والرعاية الاجتماعية بمنطقة الابعادية التابعة لمركز دمنهور وذلك تقديرا من التحالف الوطنى لتلك الفئات الاجتماعية التى تحتاج إلى الدعم والمساندة بشكل دائم.

وأوضحت الكاتب أن فاعليات المبادرة لا تقتصر على توزيع المواد الغذائية بل تتضمن تقديم ندوات للتوعية الصحية و التمكين الاقتصادي للمرإة المصرية بالإضافة الى برنامج لتنميه المشروعات الصغيرة ، إضافة قوافل طبية فى الأماكن النائية والمحرومة تحت مظلة التحالف الوطني.

يذكر أن محافظة البحيرة، قد شهدت عدة مبادرات هامة للتحالف الوطنى بداية من مبادرة "ستر وعافية" مرورا بمبادرة خيرك سابق وانتهاء بمبادرة "كتف بكتف".

وتعد مبادرة "ستر وعافية" من أوائل المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى بالقرى الأكثر إحتياجا بمحافظة البحيرة لاستهداف 40 ألف شخص بقرى وعزب مركز الرحمانية.

كما تعد مبادرة "خيرك سابق" من أهم المبادرات التى نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بالبحيرة، وذلك لتوزيع المواد الغذائية مجانا على الأسر المحتاجة من خلال توزيع كروت الخير وكراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة بالتعاون مع مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية بمدينة دمنهور.

وشهدت محافظة البحيرة أيضا فعاليات مبادرة "كتف بكتف" وهى من أهم المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى على مستوى الجمهورية لدعم المناطق الأكثر احتياجا.



جانب من فاعليات التحالف الوطني بالبحيرة



رحلات ترفيهية للمسنين بالبحيرة



فاعليات مبادرة ايد واحدة بالبحيرة



وجبات ساخنة لتوزيعها على دار المسنين بالبحيرة



