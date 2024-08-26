الانتخابات الأردنية: انتهاء فترة طلبات الانسحاب للمرشحين ضمن القوائم

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أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن ، انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب للمرشحين ضمن القوائم المحلية المشاركة في الانتخابات النيابية لعام 2024.



وأفادت الهيئة -في بيان اليوم /الاثنين/- بأن عدد المرشحين الذين قرروا الانسحاب من السباق الانتخابي بلغ 17 مرشحًا. في حين ستُنشر القوائم النهائية للمرشحين عن الدوائر المحلية الأربعاء المقبل.



وأشارت الهيئة إلى أن انسحاب هؤلاء المرشحين أدى إلى تراجع عدد القوائم المحلية النهائية المترشحة إلى 172 قائمة، بعد انسحاب المترشحين في قائمتين، مبينةً أن العدد الإجمالي للمرشحين داخل هذه القوائم بلغ 937 مرشحًا، بينهم 747 مرشحًا من الذكور و190 مرشحة من الإناث.



ونصت الفقرة (أ) من المادة 17 من قانون الانتخاب الأردني، على أنه "يجوز لأي قائمة محلية أو لأي مرشح ضمنها سحب الترشح بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة قبل 15 يومًا من اليوم المحدد للاقتراع"، في حين نصت الفقرة (ج) من نفس المادة، على أنه "لا يجوز لأي مرشح ضمن القائمة الحزبية أن يسحب طلب ترشحه".



وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب حددت يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024 موعدًا رسميًا للاقتراع.