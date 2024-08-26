"الإسماعيلية تستاهل".. مبادرة لنظافة وتجميل المحافظة

الإسماعيلية-صبرى غانم

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات مبادرة "الإسماعيلية تستاهل" بحي ثان مدينة الإسماعيلية، والتي بدأت يوم 21 أغسطس الجاري، وذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمشاركة من كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة المديريات الخدمية ومراكز الشباب والكنائس والمساجد، والمجتمع المدني؛ من أجل تفعيل المشاركة المجتمعية في رفع القمامة والمخلفات ومن ثم إبراز الطابع الحضاري للمدينة.

وتضمنت فعاليات مبادرة "الإسماعيلية تستاهل" بنطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية، اليوم الإثنين ، بداية من التاسعة صباحًا ثلاث مجموعات عمل رئيسية.

حيث قامت المجموعة الأولى بالعمل أمام نادي الشجرة، وتنفيذ أعمال النظافة بمناطق ميدان الممر، شارع السكة الحديد وميدان المطافي، وذلك بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، والمهندسة تغريد أبوالسعود رئيس جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة، وبمشاركة عمال حي ثان بالمعدات ودعم حي أول وثالث الإسماعيلية، ومديرية الأوقاف، بجانب عمال جهاز التطوير والتجميل، وعمال نادي الشجرة، وبمشاركة شباب حزب مستقبل وطن.

فيما قامت المجموعة الثانية بالعمل بمنطقة الحدائق (تقاطع الطريق الدائري وشارع شبين الكوم)، حيث تم تنفيذ أعمال النظافة بحدائق شارع شبين الكوم بداية من الطريق الدائري، حتى شارع العشريني، ويشمل المسطحات الخضراء على يمين ويسار الطريق، وذلك بمشاركة عمال حي ثان الإسماعيلية بالمعدات، عمال جهاز التطوير والتجميل، وشباب حزب حماة وطن.

والمجموعة الثالثة أمام مركز شباب السلام "الصفا"، بمشاركة عمال حي ثان الإسماعيلية وشباب مركز شباب السلام "الصفا".

ومن الجدير ذكره، أن المبادرة انطلقت لتحسين منظومة النظافة العامة بالمحافظة، من خلال الاستعانة بعمال النظافة بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية وجهاز التطوير والتجميل، ومشاركة المجتمع المدني بكافة أرجاء المحافظة

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الهدف العام من المبادرة هو التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وزيادة الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة، مناشدًا أهالي الإسماعيلية الكرام ومنظمات المجتمع المدني والشباب بضرورة المشاركة الفعالة في المبادرة؛ من أجل النهوض والارتقاء بمستوى النظافة العامة بالمحافظة.