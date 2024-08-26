استمرار نشاط البرنامج الصيفى داخل 1608 مساجد فى سوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت مدير الأوقاف بمحافظة بسوهاج، عن إستمرار البرنامج الصيفي للطفل بمساجد سوهاج وذلك يومى الاثنين والأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العصر داخل 1608 مسجد ليبلغ عدد المساجد شهريا 12864 مسجدا، وأن هذه الأنشطة تأتى فى إطار دور اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء صرح بذلك الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.

وأكد وكيل الوزارة أن النبى صلى الله عليه وسلم حثنا على الإهتمام بالطفل بل لقد أهتم النبي ـ صلى الله علي وسلم ـ بأمر الطفل وتربيته منذ اللحظات الأولى لمجيئه للحياة، بل قبل أن يوجد، فأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الرجل باختيار الزوجة الصالحة، التي ستكون أما ومدرسة للطفل، كما رغب المرأة في إيثار الزوج الصالح، الذي سيكون أبا وقدوة له، لينشأ الطفل ويتربى في بيئة صالحة، ويصبح عضوا نافعا في بناء المجتمع والأمة ..

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن من هدي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في معاملته للطفل أن يُستقبل في أوائل حياته بالفرح والبشر، فعن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ يقول: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى " البخاري ).

وأوضح الشيخ محمود أبوعقيل المنسق الإعلامي للمديرية أن وكيل الوزارة لا يألو جهداً فى متابعة هذه الأنشطة لضمان تطبيقها على أرض الواقع تنفيذاّ لتعليمات الدكتور أسامه الأزهرى وزير الأوقاف.



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النشئ داخل المسجد