استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين فى قصف للاحتلال على شاطئ بحر مدينة غزة

غزة (أ ش أ)

استُشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، فى قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلى على شاطئ بحر مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين على شاطئ بحر مدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد 5 وإصابة آخرين بجروح، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني في المدينة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 40,405 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93,468 مصابا.