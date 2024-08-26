استشهاد فلسطينيين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلى وسط غزة

غزة (أ ش أ)

استشهد فلسطينيان، اليوم الاثنين، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلى لشرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرة استطلاع حربية استهدفت مواطنين على مدخل حارة جنوب شرقى دير البلح، ما أدى لاستشهاد مواطنين، مضيفة أن مدفعية الاحتلال استهدفت محيط المدرسة الماليزية شمال مخيم النصيرات، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع جنوب شرق بلدة المصدر.

وأشارت المصادر إلى أن مدفعية الاحتلال تواصل منذ فجر اليوم استهداف حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 40 ألفا و405 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93 ألفا و468 مصابا.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بلدة نعلين غرب رام الله، وداهمت منزل مواطن ودمرت محتوياته.

على صعيد متصل ، أكدت مسئولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ، أنه لا يوجد مناطق إنسانية آمنة في قطاع غزة، حيث يستهدف الاحتلال المناطق التي أعلن عنها سابقا أنها مناطق إنسانية آمنة.

وقالت نبال فرسخ - في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، "إن 11% من مساحة قطاع غزة بها أكثر من مليون فلسطيني.. وبالتالي فهي ظروف غير إنسانية وغير صحية".. مضيفة "أنه لا يمكن وصف كارثية ومأساوية الأوضاع التي يعيشها النازحون في غزة، حيث لا يوجد متسع لاستقبال نازحين جدد ولا يوجد متسع لنصب خيام".

وأكدت أنه لا قدرة للمنظمات الإنسانية العاملة ولا لأية جهة لتقديم إغاثة لهذا العدد المتزايد من النازحين، مشيرة الى أن قرابة مليوني فلسطيني أصبحوا اليوم نازحين وبعض العائلات اضطرت للنزوح أكثر من مرة.

وأشارت إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني سيكون جزءا من حملة تطعيم الأطفال في غزة ضد فيروس شلل الأطفال بالتعاون مع الشركاء في منظمة الصحة العالمية واليونسيف ووزارة الصحة الفلسطينية، حيث سيقوم الهلال الأحمر بالمشاركة في تقديم التطعيمات من خلال العيادات والنقاط الطبية التابعة للهلال في المحافظات كافة.