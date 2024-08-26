ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 40 ألفا و435 شهيدا

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفا و435، والمصابين إلى 93 ألفا و534، منذ 7 أكتوبر الماضي.

أضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و66 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واستشهد فلسطينيان، اليوم الاثنين، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلى لشرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر، إن طائرة استطلاع حربية استهدفت مواطنين على مدخل حارة جنوب شرقى دير البلح، ما أدى لاستشهاد مواطنين، مضيفة أن مدفعية الاحتلال استهدفت محيط المدرسة الماليزية شمال مخيم النصيرات، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع جنوب شرق بلدة المصدر.