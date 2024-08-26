إنجازات مبادرة 100 مليون صحة خلال شهر يوليو فى سوهاج × أرقام

سوهاج - محمود مقبول

المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" توقيع الكشف الطبي وفحص أكثر من 79 ألف مواطن خلال شهر يوليو 2024، وذلك ضمن جهود مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، حيث وقد تم توقيع الكشف الطبي وفحص 79 ألفا و186 مواطنا ومواطنة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية، والتى شملت 9 مبادرات مختلفة استفاد منها أبناء المحافظة.

تعرف على الخدمات التي قدمتها المبادرة الرئاسية لأهالى محافظة سوهاج وذلك بالأرقام ضمن جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطن وتقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الفائقة للمواطنين.

1 - تفاصيل المبادرات:

- مبادرة فحص المقبلين على الزواج: تم فحص 8,203 مواطنين.

- مبادرة صحة المرأة: استفادت 39,207 سيدة من الفحوصات.

- مبادرة التشخيص المبكر للأورام السرطانية: تم فحص 7,651 مواطناً.

- مبادرة الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة: فحص 9,014 مواطناً.

- مبادرة السمعيات: شمل الفحص 9,061 طفل.

- مبادرة صحة الأم والجنين: تم فحص 4,587 سيدة.

- مبادرة إنهاء قوائم الانتظار: فحص 619 مواطناً لإجراء العمليات الجراحية العاجلة

- مبادرة قلبك أمانة: فحص 155 مواطناً للأمراض القلبية والأوعية الدموية.

- مبادرة كبار السن: تم فحص 689 مسنًا للكشف المبكر عن المشكلات الصحية الشائعة.

2 - أهداف المبادرة:

- تحسين صحة المواطنين من خلال الكشف المبكر والعلاج.

- تقديم الرعاية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا.

- تعزيز الوعي الصحي بين مختلف شرائح المجتمع.

3 - الجهات المشرفة:

تحت إشراف مديرية الشئون الصحية بسوهاج بالتعاون مع وزارة الصحة .

4 - نتائج الفحص:

- تغطية واسعة لأغلب الفئات العمرية والأكثر احتياجًا.

- تقديم خدمات طبية متكاملة لتحسين جودة الحياة.