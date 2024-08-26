أمير الكويت يعزى نجيب ميقاتى فى وفاة رئيس وزراء لبنان الأسبق سليم الحص

الكويت (أ ش أ)

أعرب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن خالص تعازيه وصادق مواساته لدولته وللشعب اللبنانى ولذوى الفقيد بوفاة الدكتور سليم الحص رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبق.

واستذكر أمير الكويت - في برقية التعزية التي أرسلها اليوم الاثنين، إلى نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني- موقف دولة لبنان الشجاع والمبدئي الذي صدح به الفقيد إبان توليه رئاسة مجلس الوزراء اللبناني منذ اليوم الأول للغزو الذي تعرضت له دولة الكويت عام 1990.

من جانب أخر وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حكومة بلاده بأهمية تضافر الجهود ووضع مصلحة الوطن دائما فوق كل اعتبار والعمل على تطوير الأداء الحكومي لتحقيق كافة الإنجازات والأهداف للسير على طريق التنمية ومواجهة التحديات لتلبية آمال المواطنين وتطلعاتهم ووضع الحلول العملية لكافة القضايا بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع.

جاء ذلك خلال تقديم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح الوزراء الجدد بعد أدائهم اليمين الدستوري أمام أمير الكويت اليوم الاثنين، بحضور ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي بذل المزيد من الجهود للوصول إلى الأهداف المشتركة من أجل الوطن والمواطن والسير على تحقيق العدل بتطبيق القانون.

تجدر الإشارة أن أمير الكويت أصدر مرسوم أميري أمس الأحد بتعيين وتعديل وزراء بحكومة الكويت تضمن تعيين خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيرا للتجارة والصناعة وعبداللطيف حامد حمد المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان والدكتور نادر عبدالله محمد الجلال وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرا للتربية بالوكالة ونوره سليمان سالم الفصام وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار حيث أدوا اليمين الدستورية أمام أمير الكويت بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.