أطفال مسابقة حياة كريمة لـ"سماح أبو بكر عزت": المدارس والمستشفيات أهم إنجازات المبادرة

عقدت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، اليوم الاثنين، لقاءً مع الأطفال، للحديث عن إنجازات مبادرة حياة كريمة في قريتهم، وشمل اللقاء تعريف وسؤال الأطفال عن أهم إنجاز أو مشروع سبب لهم فرحة وسعادة بعد تنفيذه.

وخلال المسابقة التى نظمتها مؤسسة حياة كريمة لكشف ودعم مواهب الأطفال فى القرى، سألت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، الأطفال عن أكثر المشاريع التى حققت إنجازا داخل قريتهم، وقال الأطفال: "إن التعليم والمدارس أهم الأشياء التى قامت بها حاجة حياة كريمة، والمستشفيات والمساجد الجديدة".

يذكر أن سماح أبو بكر، سفيرة مؤسسة حياة كريمة ورئيس لجنة التحكيم، قد كشفت عن تفاصيل تلك المسابقة، مشيرة إلى أن مبادرة حياة كريمة هدفها الأساسي تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، لكنها حريصة في تنمية الأسرة المصرية من خلال الخدمات والفعاليات التى تقدمها لجميع أفراد الأسرة وخصوصًا الأطفال.

وأضافت: "نرى دائمًا فرحة وحماس الأطفال وهم بيتكلموا عن أحلامهم، وعن إنجازات المبادرة في قريتهم، ولذلك فإن مؤسسة حياة كريمة تُطلق مسابقة حياة كريمة بعيون صغيرة، وخلال المسابقة سنكتشف مواهب أولادنا فى القرى، وليس اكتشاف فقط، ولكن سننميها أيضًا لأننا مؤمنون بأن الموهبة نبتة خضراء تحتاج إلى الرعاية والاهتمام حتى تكبر وتتطور على مر الأيام".

وتابعت: "من خلال مسابقة حياة كريمة بعيون صغيرة، هنكتشف مبادرة حياة كريمة في عيون ولادنا من خلال قصة أو قصيدة يكتبوها، أو لوحة يرسموها أو فيديو قصير يصوروه، وكل واحد منهم من خلال موهبته هيعبر عن حلمه، وهنعرف منه أكثر إنجاز فرحه في قريتهم".



سماح أبو بكر عزت خلال مسابقة حياة كريمة