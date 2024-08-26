اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. قرار مهم من التعليم بشأن سد العجز فى المعلمين "تفاصيل"

الإثنين، 26 أغسطس 2024 11:58 م
أخبار 24 ساعة.. قرار مهم من التعليم بشأن سد العجز فى المعلمين "تفاصيل" وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب: محمد الأحمدى

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وزاره الصحه

الصحه النفسيه

التربيه والتعليم



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