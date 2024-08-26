اليوم السابع
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الإثنين، 26 أغسطس 2024 11:46 م
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أثناء حفل زفاف.. مصرع فتاتين وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة بالمنيا

الإثنين، 26 أغسطس 2024 11:14 م
أثناء حفل زفاف.. مصرع فتاتين وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة بالمنيا اسعاف-أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقيت فتاتان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث انقلاب وسقوط سيارة بترعة الإبراهيمية بالقرب من مركز مطاى شمال المنيا أثناء حفل زفاف تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوصول إشارة من المستشفي يفيد وصول جثتين هامدتين مقيمين  بإحدى قرى مركز مطاي شمال المحافظة وذلك بعد انتشالهما من ترعة الابراهيمية بعد سقوط السيارة الملاكى في الترعة نتيجة السرعة الزائدة.

كما أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص أخرين تم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج وافادت التحريات أن  الوفاة بسبب اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة.

وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق فى الواقعة.
 







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