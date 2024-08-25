اليوم السابع
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7 شهداء في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة

الأحد، 25 أغسطس 2024 01:13 ص
7 شهداء في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة دير البلح
أحمد علوى

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استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمنطقة حكر الجامع في دير البلح وسط قطاع غزة، ما تسبب في سقوط 7 شهداء، وعدد من المصابين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.







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انتهاكات الاحتلال فى غزة




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