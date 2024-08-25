يضم 12 خطا داخليا وخارجيا.. أهم المعلومات عن موقف العاشر الجديد

كتب سيد الخلفاوى

شغلت هيئة الطرق والكباري التابعة لـ وزارة النقل، موقف (العاشر من رمضان و بلبيس والاسماعيلبة الجديد، بالقاهرة، ليكون بديل للموقف العشوائي القديم، وفى النقاط التالية اهم المعلومات عن الموقف الجديد)

يقع عند تقاطع طريق الإسماعيلية الصحراوي مع طريق بلبيس الصحراوي بديلا للموقف العشوائي أسفل كوبري التعمير أمام محطة عدلي منصور.

يضم (12) خط داخلي وخارجي باتجاهات مختلفة وهي ( الشروق- العبور- بدر - النهضة- العاشر من رمضان- شبين القناطر - مشتول السوق - هشام بركات - الهرم - المطار - الجبل الأخضر- منيا القمح )

ينظم الحركة المرورية بنطاق محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة التي تضم خمس وسائل نقل ( الخط الثالث الثالث للمترو - للقطار الكهربائي الخفيف‎ LRT - ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ‏- محطة للسوبرجيت الأتوبيس الترددى)

تم ربطه بمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية لتسهيل حركة تنقل المواطنين، يقع بعلى بعد 1 كم من موقع الموقف العشوائي القديم أمام محطة عدلي منصور.

يتسع الموقف الجديد إلى 450 مركبة ميكروباص. وتتوافر به أنشطة خدمية وتجارية بمسطحات 900 متر ويضم محطة وقود.

تم إنشاء منطقة انتظار للعربات الخاصة الملاكى امام محطة عدلى منصور وتقدم خدماتها مجانا.