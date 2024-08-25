وكيل صحة الدقهلية يجرى جولة تفقدية لمبادرة 100 يوم صحة بكفر الوكالة

الدقهلية - سارة الباز

تفقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية القافلة الطبية بكفر الوكالة التابعة لمركز شربين، وفرق عمل مبادرة 100 يوم صحة؛ لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية.

وتابع "مكين" انتظام العمل، وتواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة بالفرق الثابتة، والمتحركة، وقام بمناظرة المواطنين المتواجدين لتلقي الخدمة، ومعرفة مدى رضاهم عن تقديمها.

كما تابع أعمال فرق التوعية، والتثقيف الصحي، وأكد ضرورة التكثيف من الندوات التوعوية لكافة المواطنين على الخدمات المقدمة بالمبادرة، وخلال الزيارة حرص وكيل الوزارة على تلقى الخدمة الطبية المقدمة ضمن مبادرة الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي من قبل فريق 100 يوم صحة وإجراء الاستبيان الخاص بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام.

وفي ختام الجولة أشاد بفرق عمل المبادرات الرئاسية، والخدمات الطبية المقدمة موجهاً في الوقت ذاته بتكثيف استمرار الجهود المبذولة للوصول لأكبر عدد من المستفيدين.

جدير بالذكر أن الحملة تضم فرق طبية متكاملة، وعيادات متنقلة للكشف، وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية المتنوعة في جميع التخصصات مثل: (دعم صحة المرأة - فحص الأمراض المزمنة - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية)، وتمتد يومياً من الساعة 9:00 صباحا، حتى الساعة 9:00 مساء من خلال الفرق المتنقلة، ومن 9.00 صباحا، حتى الساعة 2.00 ظهرا من خلال الفرق الثابتة ولمدة 100 یوم.