وزير الشؤون الإسلامية السعودى: مصر سبقت العالم فى مسألة تمكين المرأة

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أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل شيخ، أن مصر سبقت العالم في مسألة تمكين المرأة منذ القدم تلك الدولة التي تمتلك 7 آلاف عام من الحضارة، مشيرا إلى أن مصر هي القدوة للجميع.

وقال الوزير السعودي في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إننا جميعا نسير وفق القرآن والسنة النبوية، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية قامت بتمكين المرأة في جميع المناصب، ووصلت إلى مراتب عليا، فنجد الوزيرة ونائبة وزير ووكيلة وزارة، لافتا إلى وجود 6 سفيرات للمملكة.

وأوضح أن المرأة شاركت بعلمها وعملها في خدمة العالم من خلال تقديم أبحاث في الطب وغيرها، لافتا إلى أن المرأة في السعودية قفزت قفزات كبيرة، مشيرا إلى توجيه 7000 امرأة من أجل الدعوة وتقديم خدمات للمرأة وتم الدفع بها في الإدارة واثبتت الكفاءة التامة آداء العمل.